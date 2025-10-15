15.10.2025 09:22 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски отправи поздравителни адреси до жителите на Нова Загора и Твърдица по случай Петковден и им пожела здраве, щастие и сполука. 14 октомври, когато Българската православна църква чества паметта на света Параскева – Петка Българска, е празник на два от общинските центрове в област Сливен.

В поздравлението на Чавдар Божурски до хората от Нова Загора се казва: „Нова Загора винаги е била и ще бъде важна част от област Сливен и Сливенския край. И това се дължи колкото на географските дадености и природните богатства, толкова повече на хората, които живеят тук. Продължавайте да се трудите неуморно за просперитета на Нова Загора! Пазете традициите и историята си и гледайте смело в утрешния ден!“.

Заместник областният управител Фатме Мустафова и Кирил Аврамов, главен секретар на Областна администрация Сливен, бяха гости на празника на Твърдица. Двамата поднесоха цветя пред Паметника на свободата в центъра на града. Фатме Мустафова връчи на кмета на общината Мария Гвоздейкова-Златева поздравителен адрес от името на областния управител Чавдар Божурски.

„Вярвам, че с общи усилия ще намерите най-добрите решения и ще работите за по-доброто бъдеше на Вашия хубав град. Нека помислите са чисти, а делата - общополезни, за да пребъде Твърдица!“ - пише в приветствието си областният управител.

Чавдар Божурски отправи и специални поздрави към имениците в двата града с пожелание света Петка Българска да ги пази и закриля.