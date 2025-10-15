Двадесети национален фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов Сливенец“

15.10.2025 10:15 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 12

Сливен отново ще се превърне в духовен център на православното певческо изкуство. На 18 и 19 октомври 2025 г. градът ще бъде домакин на юбилейното двадесето издание на Националния фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов Сливенец“.

Посветен на паметта на изтъкнатия диригент и изследовател на православната музика, фестивалът вече две десетилетия обединява най-добрите църковни хорове и певчески състави от цялата страна. Неговата сцена е място, където се срещат вековната традиция и живият дух на византийската и славянската литургична музика.

Юбилейното издание ще бъде особено тържествено – с участието на водещи хорове, талантливи млади изпълнители и нови обработки на класически православни песнопения.

Събитието се организира от Сливенска митрополия, Община Сливен, народно читалище "Зора 1860", под патронажа на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Програма:

18 октомври (събота), 17:00 ч. – откриване и концерт

19 октомври (неделя), 11:00 ч. – заключителен концерт, награждаване и връчване на плакети

Място: храм „Св. Богородица“, гр. Сливен

Вход свободен!