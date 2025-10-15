Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 15.10.2025 г.

15.10.2025 10:26 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 14.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 15.10.2025 Г.

Котел: Специализирана операция по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в отдалечените и слабо населени места, е проведена на 14 октомври на територията, обслужвана от участък „Градец“ към РУ-Котел. В операцията са участвали сили средства на Зонално жандармерийско управление- Бургас, РУ-Котел, отдел „Охранителна полиция“-ОДМВР-Сливен, РДГ-Сливен и ДГС-Котел. Извършени са проверки на питейни заведения, търговски обекти, заложни къщи, частни домове, превоз и съхранение на дървесина. Образувани са 5 проверки във връзка с чл. 235, ал.1 от НК, свързани с незаконна сеч, добив и извозване на дървета. Горски служители са съставили 10 констативни протокола за нарушения на Закона за горите. При контрола на пътното движение са проверени 71 превозни средства. Констатирани са 18 нарушения, за които са съставени актове и фишове. Установени са случаи на изменение в изпускателната уредба на лек автомобил, мотоциклет с регистрационен номер, който не е поставен според законовите изисквания, липса на застраховка Гражданска отговорност, като и закрита част от регистрационен номер на товарен автомобил. Свидетелството за управление на водача на мотоциклет е отнето, санкцията е 3 месеца лишаване и 200 лева гроба. На водача на товарния автомобил, който е закрил част от буквите в регистрационния номер, е съставен акт, като глобата е 100 лева.

Сливен: 25-годишен е задържан за притежание на наркотични вещества. При ежедневния контрол по линия „Наркотици“ в района на учебни заведения е извършена проверка на 25-годишен жител на град Сливен. В него са намерени и иззети два броя пълнители за вейп устройство, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия, причинили преки материални щети.