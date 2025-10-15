Международен ден на незрящите хора (Ден на белия бастун)

15.10.2025 10:31 , Людмила Калъпчиева

Международният ден на незрящите хора, отбелязван ежегодно на 15 ноември, е повече от календарна дата. Това е ден за осмисляне, съпричастност и призив за действие, който насочва общественото внимание към предизвикателствата и постиженията на хората със зрителни увреждания. Датата не е избрана случайно – тя съвпада с рождението на френския благородник Валентин Аюи (1745 – 1822), който през 1784 г. основава в Париж първия в света интернат за слепи и полага основите на световното им обучение. Неговият хуманизъм и пионерски дух бележат началото на организираната грижа и образование за незрящите.

Любопитен факт: Идеята за белия бастун като отличителен белег се заражда през 20-те години на XX век. Често се приписва на англичанката Мораганд Бийкс, която след инцидент, свързан с нейното зрение, боядисва бастуна си в бяло, за да бъде по-видима. По-късно, през 1930 г. във Франция и през 1931 г. в САЩ, идеята е популяризирана и стандартизирана. Дългият бял бастун, какъвто го познаваме днес, е изобретение на американския военен психолог Ричард Хувър през 1943 г. и се превръща в основно средство за придвижване.

Защо е важен за обществото ни?

Отбелязването на този ден не е просто формалност, а инвестиция в едно по-добро и справедливо общество.

Повишаване на информираността: Денят служи като мощен инструмент за премахване на митове, предразсъдъци и стигми, свързани със зрителните увреждания.

Насърчаване на интеграцията: Чрез фокус върху постиженията и нуждите на незрящите, обществото се стимулира да създава по-достъпна среда – физическа (рампи, тактилни настилки) и информационна (брайл, аудио книги, достъпни уебсайтове).

Демонстрация на равноправие: Напомня ни, че хората със зрителни увреждания са пълноценни членове на обществото с право на образование, труд и участие в културния живот.

Като зрящи хора, трябва да си зададем няколко основни въпроса:

Достъпна ли е средата около мен? Мога ли да се поставя на мястото на незрящ, който трябва да се придвижи по тротоар с препятствия или да използва обществен транспорт?

Какво знам за Брайловото писмо и технологиите за незрящи?

Реагирам ли адекватно, когато видя човек с бял бастун или куче-водач? Знаете ли, че не бива да хващате незрящ човек за ръка или бастун без негово съгласие, тъй като това нарушава ориентацията му?

Всеки от нас може да допринесе за по-добрия живот на незрящите хора:

Бъдете толерантни и отзивчиви: Предложете помощ, ако видите, че някой се нуждае от нея, но винаги питайте как да помогнете, преди да действате.

Подкрепяйте достъпността: Настоявайте за поставянето на тактилни настилки, звукови сигнали на светофарите и достъпни менюта в обществени места.

Информирайте се: Запознайте се с организациите за незрящи във вашия град и подкрепете техните инициативи (например чрез дарения на време, средства или ресурси за издаване на книги на Брайл или аудио книги).

Образовавайте се: Изучете основните правила за общуване и подпомагане на хора със зрителни увреждания.

Международният ден на незрящите хора и символиката на Белия бастун са напомняне, че зрението е само един от начините, по които възприемаме света. Чрез емпатия, разбиране и конкретни действия можем да изградим свят, в който разликата не е пречка, а повод за взаимно обогатяване. В крайна сметка, силата на обществото се измерва не по това колко бързо се движат най-силните му членове, а по това колко добре подкрепя най-уязвимите.

