Спорт с мисия на 18 октомври – „Сливен спортува ЗАЕДНО“

Градът под Сините камъни ще бъде домакин на спортен празник с кауза – „Сливен спортува ЗАЕДНО“. Инициативата ще се проведе на 18 октомври, събота. Фокусът й е насочен към подкрепа и включване на деца и младежи със специални потребности, но приветства всички, желаещи да се включат в ден на спорт, приемане и споделена радост. Целта е всички заедно да преживеят един различен ден, изпълнен с много движение, усмивки и приятелство.

Началото е предвидено за 10 ч. в района на парк „Юнак“, пред залата за борба „Станка Златева“.

Вдъхновяващите спортисти - Ружди Ружди, Емона Иванова и Станка Златева ще споделят своите истории и ще демонстрират уменията си по време на спортния празник в Сливен.

В програмата са предвидени демонстрации от спортния клуб по джудо „Хаджи Димитър“, по борба „Станка Златева“, по акробатика „Стефан Данчев“, спортни игри и станции за футбол, баскетбол, бадминтон, борба, бокс, тенис на маса, сид волейбол.

Организатор е отбор „Смелите делфини“ към Клуб по плуване „Сливен 2002“, с подкрепата на Община Сливен, доброволци, преподаватели и студенти от Национална спортна академия „Васил Левски“.