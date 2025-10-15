15.10.2025 13:09 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 35

Областният управител Чавдар Божурски днес (15 октомври) бе гост на откриването на хипермаркет „MASTERHAUS“ в Сливен.

Инвестицията за шестия обект от веригата, собственост на семейната фирма „Бошнаков“, е на стойност 10 милиона лева. Магазинът е със застроена площ от 5 000 кв. м и разполага с паркинг с 50 места. В него ще работят 50 души.

Сред гостите на днешната церемония бяха още кметът на Община Сливен Стефан Радев, заместник-кметовете Камен Костов и Стоян Марков, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, общински съветници, сливенски бизнесмени и партньори на търговската верига. В съслужение със свещеници от Сливенска епархия, водосвет отслужи митрополит Арсений.