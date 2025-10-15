15.10.2025 15:29 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 49

В Сливен отвори врати новопостроеният строителен хипермаркет „MASTERHOUSE“ на фирма „Бошнакови“. На тържественото откриване присъства и кметът Стефан Радев. Той поздрави собствениците и целия екип на магазина за избора им на място за шестия такъв обект в страната.

„Имаме още една нова инвестиция, която се надявам, че ще се използва от нашите съграждани и тя ще бъде успешна и за инвеститорите. Радвам се, че това е българска компания и то на фамилия от нашия регион. Поздравления за избора, който сте направили! Наистина смятам, че магазинът в Сливен ще бъде много ценна част от веригата. Важно е, че се откриват и нови работни места за нашите съграждани. Пожелавам много късмет на всички!“, каза в приветствието си кметът.

От своя страна семейство Бошнакови подчертаха историческото значение на Сливен като първия индустриален град на България. Те благодариха на Общината и на всички институции за доброто взаимодействие и добрата инвестиционна среда.

Освещаване на обекта извърши сливенският Митрополит Арсений, който пожела успех на начинанието. Той за пореден път подчерта, че в лицето на кмета Стефан Радев Общината е добър партньор на всеки, който има желание да развива своя бизнес в Сливен.

На церемонията присъстваха също областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, заместник-кметовете Камен Костов и Стоян Марков, представители на местния бизнес, партньори и други.

Първата копка за изграждане на строителния хипермаркет в Сливен беше направена в началото на годината. Магазинът е шестият от веригата на марката след Бургас, Несебър, Айтос, Приморско и Казанлък.