Сливен, кратки вечерни новини, 15.10.2025 г., сряда

15.10.2025 16:21 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 78

В Сливен беше открит новият строителен хипермаркет „MASTERHAUS“ на фирма „Бошнакови“, като на церемонията присъства кметът Стефан Радев.

На 15 октомври областният управител Чавдар Божурски присъства на откриването на новия хипермаркет „MASTERHAUS“ в Сливен.

В Интернет се разпространява нова фишинг измама, при която измамници изпращат имейли от името на Главна дирекция „Национална полиция“ и Европол.

Навръх Димитровден, от 19:00 часа, на площад „Хаджи Димитър“ в Сливен ще пее популярният български дует „Молец“.

На 18 октомври в Сливен ще се проведе спортен празник с кауза под мотото „Сливен спортува ЗАЕДНО“.

В Сливен беше открито седмото издание на Международния фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“, организиран от Държавния куклен театър.

Популярният певец и баскетболист Атанас Колев ще бъде сред звездите, които ще изнесат концерт в Сливен по случай празника на града – Димитровден.