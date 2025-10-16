Насърчителни мерки за заетост и обучение

16.10.2025 08:49 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Бюро по труда Сливен приема заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 2025 г.

Работодателите подават заявки, до изчерпване на финансовия ресурс.

Предлаганите насърчителни мерки осигуряват възможности за заетост на пълно работно време на:

безработни младежи до 29-годишна възраст (вкл.)

безработни лица с трайни увреждания

безработни лица - родители (осиновители) с деца до 4-год. Възраст

безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода

безработни над 55-годишна възраст

продължително безработни лица

безработни с основно или по-ниско образование

безработни лица без професионална квалификация

Важно: Договорите се сключват дистанционно, изисква се Квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в ССЕВ.