Младши автоконтрольорите в сектор „Пътна полиция” – Сливен гости в 6 клас

15.10.2025 17:28 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 17 часа | 45

„Пътна мрежа и видове пътища“ бе темата по Безопасност на движението по пътищата, дискутирана в часа на класа в 6 а клас на СУ „Д. Рохов“.

Днес на шестокласниците гостуваха младши автоконтрольорите в сектор „Пътна полиция” – Сливен Стойчев и Вичев.

След като Николай Стойчев разясни на малките спортисти и бъдещи водачи на МПС въпросите, свързани с видевете пътища, бяха коментирани и най-честите причини за катастрофи, как трябва да се пресича правилно на пешеходна пътека и други важни въпроси.

Учениците показаха завидни познания за това, че не трябва да са със слушалки и да не ползват телефон, докато пресичат, да не бягат, да се огледат дали водачът в първата кола ги вижда и т.н. Задължителното ползване на каски при управление на велосипеди и при карането на тротинетки също бе тема на разговора.

След това питаха пътните полицаи за спецификата на тяхната работа, за уреди и пособия за проверка и колко често ги ползват, камери и т.н.

Автоконтрольорите акцентираха на промените в ЗДвП и новите моменти, влезли в сила миналия месец. Бе обърнато внимание и на завишението на глобите за отделните нарушения.

На децата бе разяснено още по какво се различават пътните от други полицаи.

Разказаха им и някои интересни ситуации, в които на практика са попадали като проверяващи и как са действали по закон.

„Първо наше задължение е да опазим човешкия живот“, заявиха отговорно в края на разговора с шестокласниците пътните полицаи.

Гост в часа беше Лидия Петрова, заместник-директор на СУ „Д. Рохов“.