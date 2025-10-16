Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 16.10.2025 г.

16.10.2025 10:07 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 15.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 16.10.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен. На 15 октомври, при ежедневния контрол по линия „Наркотици“, е извършена проверка на 22-годишен мъж от град Сливен. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

31-годишен водач на лек автомобил „Опел Астра“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена в село Чинтулово, в малките часове днес, от екип на участък „Запад“, който извършва обход през нощта в малките населени места на община Сливен. Пробата за употреба на алкохол, направена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила. По случая е образувано бързо производство.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба на инструменти от лек автомобил „Опел Корса“. Превозното средство е било паркирано пред жилищен блок в сливенския квартал „Българка“. За времето от 14 до 15 октомври от автомобила са откраднати ел. инструменти, като по данни на заявителя нанесената щета е на стойност около 2000 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия, причинили преки материални щети.