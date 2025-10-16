Майсторски клас за отдел „Природни науки“

16.10.2025 10:23 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

За втора поредна година по Национална програма на МОН се провежда майсторски клас за отдел „Природни и Обществени науки“. Тази година представител на Природните науки на нашето СУ „Димитър Рохов“ ще бъде старши учител по Химия и опазване на околната среда Гергана Донева. Темата на обучението по първи етап на програмата е:

„Преподаване, насочено към повишаване на четивната грамотност на учениците за придобиване на умения за извличане на информация по качествен начин на нейното обработване и анализиране на вземане на решения“. Участието на нашето училище е свързано с подготовка чрез обучението и представяне на отворен урок от преподавателката по тази дисциплина. След поредни акценти по програмата на този майсторски клас за съответните отдели е заключителната част с Кръгла маса и Международен симпозиум.