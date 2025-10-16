Общински съвет – Сливен проведе извънредна сесия

16.10.2025 11:43 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С решение на местния парламент в Сливен, кметът Стефан Радев бе упълномощен да участва в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК в Сливенска област, което е насрочено за 30 октомври. Това бе и причината днес да бъде свикано извънредно заседание на Общинския съвет. Точката бе единствена в дневния ред и бе подкрепена единодушно.

Относно извънредното заседание на Асоциацията по ВиК в края на този месец, Радев отчете, че то касае няколко изменения по сключения договор между водната асоциация и ВиК оператора.

„Промените дават възможност отчуждаването на имоти, свързано с предстоящи инвестиции във водната техническа инфраструктура, да се извършва за сметка на водния оператор, в случаите когато финансирането е с европейски средства“, конкретизира кметът. Той припомни, че до момента процедурите по отчуждаването на имоти е било за сметка на общините. Друга промяна в договора с водния оператор предвижда изпълнението на два проекта в община Котел. Градоначалникът обърна внимание, че става въпрос за инвестиции, насочени към общини с население между 5 и 10 хиляди души.

Днешното извънредно заседание се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

