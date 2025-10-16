Нова Загора отбеляза своя духовен и градски празник – Петковден

16.10.2025 14:06 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 64

На 14 октомври Нова Загора посрещна най-светлия си ден – Петковден, празникът на града и денят на неговата покровителка Света Петка Българска. Още от ранното утро десетки миряни се стекоха в храма, носещ нейното име, за да запалят свещ и да отправят молитва за здраве и благополучие.

Тържествената литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан, събра вярващи, изпълнени с благодарност и надежда светицата да продължи да закриля града и хората му.

След две седмици, изпълнени с празнични събития и културни прояви, настъпи кулминацията на честванията. Площад „Свобода“ се превърна в сцена на радост, гордост и единство. Сред гостите на празничното тържество бяха кметът на общината Галя Захариева, народните представители Десислава Танева и Мария Белова, Константин Тачев – председател на Общински съвет, Нейчо Минчев – обществен посредник, общински съветници и стотици граждани.

Събитието започна с музикалния поздрав на Гвардейския представителен духов оркестър, ръководен от подполковник Ради Радев. Последва впечатляващ фрагмент от спектакъла „Искри“ на Националната гвардейска част, който предизвика бурни аплодисменти и развълнувани усмивки сред публиката.

Церемонията продължи с тържествено издигане на знамената на България, Европейския съюз и община Нова Загора, както и с поднасяне на венци и цветя пред паметника „Загорци“ – символ на почит към героите, дали живота си за отечеството.

В своето слово кметът Галя Захариева поздрави новозагорци с думите:

„Нека продължим да градим града си с обич, с грижа и с гордост. Да пазим неговата история, да вдъхваме надежда на младите и да благодарим на онези, които всеки ден работят за общото благо. Честит празник, Нова Загора! Да бъде благословен нашият град и всички, които му дават сърце и смисъл!“

По случай Петковден в общината бяха получени множество поздравителни адреси от институции и партньори, сред които Председателя на Народното събрание Наталия Киселова, Областния управител Чавдар Божурски, НСОРБ, както и редица общини от страната.

Със звъна на камбаните, топли усмивки и усещане за единство, Нова Загора отбеляза своя ден – празник на вярата, традицията и любовта към родния край.