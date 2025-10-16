16.10.2025 14:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 час | 58

На Петковден, празника на Нова Загора, градът преживя едно от най-вълнуващите събития в своята история – среща с легендата на българския футбол Христо Стоичков!

Стадионът на града се изпълни с бурни аплодисменти, усмивки и гордост, когато Камата – човекът, прославил България по целия свят, стъпи на зеления терен, посрещнат по български – с червен килим, питка и сол.

Кметът на общината Галя Захариева приветства Стоичков с признателност и вълнение, като подчерта:

„Новозагорци обичат Христо Стоичков и дълго очакваха тази среща. За нас е чест да посрещнем един от най-великите българи!“

От 16:30 часа стотици фенове имаха възможност да се срещнат лично със своя идол, да получат автограф и снимка за спомен, както и да се сдобият с неговата автобиографична книга „Историята“. Редицата от почитатели не стихна до залез слънце – всеки получи своя миг с легендата и част от неговата усмивка.

Събитието, организирано от Община Нова Загора, се превърна в истински празник на спорта, духа и българщината. За феновете бе подготвен и специален щанд с оригинални фен артикули от бранда H8S Hristo Stoichkov.

Празничната програма добави още емоция с грациозните изпълнения на Мажоретния състав при Община Нова Загора, танците на ТШ „Всички стъпки“, както и песните на Ралица Коларова и Гинчо Ганчев от ОШИ „Илия Аврамов“.

Малките футболисти от ФК „Загорец“ също отправиха своето специално приветствие към идола си с демонстративни изпълнения, показвайки, че примерът на Стоичков вдъхновява бъдещите шампиони.

В този незабравим ден Нова Загора отново доказа, че обича спорта, уважава героите си и пази живи българските ценности.

Срещата с Христо Стоичков ще остане завинаги в сърцата на всички, които станаха част от тази емоционална и горда страница от историята на града.