Нова спортна площадка отвори врати в ОУ „П. Р. Славейков“ – село Кортен

16.10.2025 14:31 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 66

Община Нова Загора продължава да инвестира в модернизацията на образователната и спортна инфраструктура, като създава по-добри условия за развитие и активен живот на децата и младите хора.

На 15 октомври в село Кортен тържествено беше открита обновената спортна площадка на Основно училище „П. Р. Славейков“, реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

Директорът на училището г-н Пейо Пеев, заедно с кмета на селото г-н Игнат Игнатов, посрещнаха своите гости – кмета на Община Нова Загора г-жа Галя Захариева, представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на населени места, ученици и жители на Кортен.

В приветственото си слово г-н Пеев изрази дълбока благодарност към всички, допринесли за реализацията на проекта, и сподели, че новата спортна площадка ще бъде място за вдъхновение, здраве и приятелство. Той благодари на ръководството на общината за последователната подкрепа и ангажираност към образованието и младите хора в региона.

С признателност се обърна и кметът на Кортен г-н Игнат Игнатов, който подчерта, че развитието на селото и училището е обща кауза, която обединява усилията на всички.

В своето слово г-жа Галя Захариева поздрави учениците, учителите и жителите на селото, като изтъкна, че инвестициите в децата са най-смислената инвестиция в бъдещето. Тя благодари на новия директор за неговия ентусиазъм и отдаденост и пожела на целия екип здраве, вдъхновение и успехи.

Церемонията продължи с водосвет, отслужен от отец Роман, който благослови спортното съоръжение за здраве и нови постижения.

След това празникът продължи с приятелска футболна среща между отборите на селата Кортен и Стоил Войвода, които първи изпробваха новата площадка с подменена изкуствена настилка, обновена ограда и модерно осветление.

Денят завърши с много спортни емоции, усмивки и настроение, а новото игрище се превърна в символ на развитието, екипността и стремежа на Нова Загора към по-добро бъдеще за своите деца.