Палитра от събития ще предложи тази събота, 18 октомври, в Сливен. Градът под Сините камъни ще бъде домакин на Международния турнир по борба за кадети „Стоте войводи“ и на лекоатлетическия турнир „Михаил Желев“. Предстоящите събития са част от програмата на Община Сливен, посветена на празника на града – Димитровден.

Срещите по борба ще се състоят в спортна зала „Васил Левски“, а леката атлетика ще се проведе на закритата лекоатлетическа писта „Михаил Желев“.

През съботния ден жители и гости на Сливен ще имат възможност да посетят още едно спортно събитие. То се провежда за първи път и е под надслов „Сливен спортува ЗАЕДНО“. Празникът е посветен на децата и младежите със специални образователни потребности, но е отворен за всички. Събитието ще се състои до парк „Юнак“, пред залата за тренировки по борба „Станка Златева“. Началото е предвидено за 10 ч.

През същия ден, желаещите да си закупят продукция и изделия от местни производители и занаятчии, могат да го направят като посетят поредния фермерски пазар в Сливен. Той ще бъде разположен пред сградата на Общината и ще продължи до 18 ч.

В програмата на първия от двата почивни дни е включено и традиционното изложение по животновъдство край Сливен. То ще се проведе на обичайната локация - до разклона за село Мечкарево, като официалното откриване е предвидено за 18 октомври.

Съботният ден ще приключи с двудневния Фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов - Сливенец“. Той ще се състои в храм „Света Богородица“. Началото е от 17 ч.