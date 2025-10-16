ОТ ЗРЪНЦЕТО ДО ХЛЯБА – С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ!

16.10.2025 18:38 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Учениците от 3. клас в ГЦОУД с ръководител г-жа Здравка Монева отбелязаха Деня на хляба – 16 октомври, като с много старание и вдъхновение изработиха красив постер, посветен на „златното житно зърно“.

С това свое творение те изразиха благодарност към всички хора, които с труд и обич се грижат за хляба – от сеитбата на малкото зрънце до ароматната питка на нашата трапеза.

Хлябът ни учи да бъдем трудолюбиви, щедри и благодарни.

Той е символ на живота, на труда и на добротата.

От златното зрънце до топлата кора — всяка трохичка носи любов, топлина и чудеса!