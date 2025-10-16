Сливен, кратки вечерни новини, 16.10.2025 г., четвъртък

Над 80% от подадената вода от ВиК-Сливен не се заплаща.
С решение на местния парламент в Сливен, кметът Стефан Радев бе упълномощен да участва в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК в Сливенска област, което е насрочено за 30 октомври.
В Сливен отвори порти новопостроеният строителен хипермаркет „MASTERHOUSE“ на компания „Бошнакови“.
На 18 октомври града под Сините камъни ще бъде домакин на спортен празник с кауза – „Сливен спортува ЗАЕДНО“.
Дванадесети национален фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов Сливенец“ ще се състои на 18 и 19 октомври в храма „Света Богородица“ в Сливен.
Популярният български дует „Молец“ излиза на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“ навръх Димитровден от 19:00 часа.
Животновъдното изложение "Ден на българския производител 2025" започва утре, петък, в град Сливен.