Ден на екологичната отговорност в нашето училище

На 16 октомври в нашето училище беше отбелязан Денят на екологичната отговорност под мотото: „Зелена Европа – нашата обща мисия”. С ентусиазъм и активност учениците се включиха в редица инициативи, посветени на опазването на природата и формирането на екологична култура.
В рамките на кампанията „Еко-приятели” децата почистиха училищния двор, превръщайки пространството около училището в по-красиво и приветливо място. Учениците проявиха творчество и отговорност, като изработиха еко-плакати, табла и предмети от рециклирани материали, с които отправиха своите послания за по-зелена и чиста планета.
Денят премина с много усмивки, споделени идеи и осъзнаване, че грижата за природата започва от малките ни ежедневни действия.
„Зелената Европа е наша обща мисия – и тя започва тук, в нашето училище!”