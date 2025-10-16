Ден на екологичната отговорност в нашето училище

16.10.2025 20:59 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 16 октомври в нашето училище беше отбелязан Денят на екологичната отговорност под мотото: „Зелена Европа – нашата обща мисия”. С ентусиазъм и активност учениците се включиха в редица инициативи, посветени на опазването на природата и формирането на екологична култура.

В рамките на кампанията „Еко-приятели” децата почистиха училищния двор, превръщайки пространството около училището в по-красиво и приветливо място. Учениците проявиха творчество и отговорност, като изработиха еко-плакати, табла и предмети от рециклирани материали, с които отправиха своите послания за по-зелена и чиста планета.

Денят премина с много усмивки, споделени идеи и осъзнаване, че грижата за природата започва от малките ни ежедневни действия.

„Зелената Европа е наша обща мисия – и тя започва тук, в нашето училище!”