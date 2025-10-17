Откриват Възрожденски летен атракцион в Котел – място, където оживява духът на миналото

17.10.2025 09:30 , Людмила Калъпчиева

Община Котел отправя сърдечна покана към всички жители и гости на града да присъстват на официалното откриване на Възрожденския летен атракцион – новото уютно кътче край реката, в което оживява духът на старото време и се преплитат история, култура и природа.

Атракционът е реализиран по идея на кмета на Община Котел – г-н Коста Каранашев и се финансира чрез стратегията за ВОМР, управлявана от Местна инициативна група „Котел, Сунгурларе и Върбица“, по Програмата за развитие на селските райони.

Проектът има за цел да обогати туристическата среда и да създаде ново пространство за отдих, културни прояви и преживяване на традициите, което ще се превърне в притегателен център за жителите и гостите на града.

Дата: 17 октомври (петък)

Час: 14:00

Място: Крайречната зона на Котел

За доброто настроение и усмивките на всички – малки и големи, ще се погрижат артистите от „Малка театрална компания“, които ще внесат допълнителен колорит и емоция в празничния ден.

Заповядайте да се докоснем заедно до топлината на традицията, до красотата на простите неща и до живата нишка, която свързва миналото и настоящето – като мост над реката на времето, създаден с любов и вдъхновение в сърцето на Котел.