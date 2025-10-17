Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 17.10.2025 г.

17.10.2025 10:09 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 16.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 17.10.2025 Г.

Сливен: Двама криминално проявени мъже са задържани от криминалисти на РУ-Сливен, участък „Надежда“. Около 14,50 часа вчера е получен сигнал за кражба на различни по вид и сечение медни ел. проводници от двора на фирма в град Сливен. Проведени са незабавни издирвателни действия. В рамките на деня извършителите са установени и задържани. Те са двама мъже на 22 и 33 години, криминално проявени и осъждани за други кражби. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: На 16 октомври, в 17,53 часа, от тел.112 е получен сигнал за настъпило произшествие с мотоциклетист на изхода на сливенското село Боринци. По първоначални данни 28-годишен водач на мотоциклет без регистрационни номера, с неустановена марка и модел, е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб. Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача. По случая е образувано досъдебно производство.

В 19,12 часа на 16 октомври е подаден сигнал от телефон 112 за горящ склад за стари автомобили и авточасти втора употреба, намиращ се в индустриалната зона на град Сливен. На място са изпратени екипи на пожарна и полиция. Произшествието е локализирано. Оставен е екип на дежурство. Няма пострадали. Не се е налагала евакуация. В гасенето са участвали 8 екипа на РДПБЗН-Сливен, в това число екипи на РСПБЗН-Сливен и екипи от РСПБЗН-Твърдица и Нова Загора, както и екип на РСПБЗН-Ямбол и специализиран автомобил за измерване на чистотата на въздуха - не е установено замърсяване. Не е имало опасност за хора, други сгради и друго имущество. Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.