Нови археологически открития край Твърдица разкриват тайни от миналото

, Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Сливен

Нови археологически открития край Твърдица разкриват тайни от миналото

Археологическите проучвания на крепостта „Вердица“ край Твърдица продължават да разкриват непознати страници от историята на региона. За девета поредна година екип от археолози изследва Късноантичния и средновековен град „Вердица“ в местността Градището, североизточно от града.

През настоящия сезон специалистите са разкрили зидове на сграда, прилежаща към крепостната стена, изградена по времето на Асеневци. Според археолозите, тя е била казармено помещение, използвано от войници. Под нивото на пода е открита опожарена структура от V–VI век, съдържаща строшени глинени съдове, желязна кирко-брадва, тежест за тъкачен стан и бронзови монети от периода.

Особен интерес представляват и откритията в района на църквата, където е проучен екзонартексът и са намерени фрагменти от стенописи, сред които се откроява изображение на млада жена, датирано от XIV век.

Новите находки потвърждават голямата научна и културна стойност на крепостта „Вердица“.

Те са и ключова стъпка към превръщането ѝ в туристическа атракция, която ще популяризира богатото историческо наследство на Твърдица и региона.

Проучванията се осъществяват от Исторически музей – Твърдица, с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Твърдица.

