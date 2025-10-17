Нови археологически открития край Твърдица разкриват тайни от миналото

17.10.2025 11:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 25 минути | 39

Археологическите проучвания на крепостта „Вердица“ край Твърдица продължават да разкриват непознати страници от историята на региона. За девета поредна година екип от археолози изследва Късноантичния и средновековен град „Вердица“ в местността Градището, североизточно от града.

През настоящия сезон специалистите са разкрили зидове на сграда, прилежаща към крепостната стена, изградена по времето на Асеневци. Според археолозите, тя е била казармено помещение, използвано от войници. Под нивото на пода е открита опожарена структура от V–VI век, съдържаща строшени глинени съдове, желязна кирко-брадва, тежест за тъкачен стан и бронзови монети от периода.

Особен интерес представляват и откритията в района на църквата, където е проучен екзонартексът и са намерени фрагменти от стенописи, сред които се откроява изображение на млада жена, датирано от XIV век.

Новите находки потвърждават голямата научна и културна стойност на крепостта „Вердица“.

Те са и ключова стъпка към превръщането ѝ в туристическа атракция, която ще популяризира богатото историческо наследство на Твърдица и региона.

Проучванията се осъществяват от Исторически музей – Твърдица, с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Твърдица.