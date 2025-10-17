17.10.2025 12:52 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 45 минути | 24

Областният управител Чавдар Божурски бе гост на дипломирането на Випуск 2025 на Филиал Сливен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Промоцията на 46 медицински сестри и акушерки се състоя днес (17 октомври) в зала „Сливен“. Тя по традиция се провежда в навечерието на 19 октомври, когато се чества паметта на свети Иван Рилски и се празнува Денят на българския лекар.

Чавдар Божурски отправи поздравителен адрес до абсолвентите. „Няма нищо по-благородно от това да работиш за хората и да се грижиш за здравето и живота. Съхранете в себе си желанието, с което сте поели по този път, емоциите от празничното дипломиране и ентусиазма от първите стъпки в професията! Помнете наученото и не забравяйте своите преподаватели! Останете винаги горди възпитаници на Филиал Сливен към Медицински университет – Варна! Бъдете здрави, силни, всеотдайни и милосърдни!“ – се казва в приветствието на областния управител Чавдар Божурски.

Бъдещите медици произнесоха клетвата на Флорънс Найтингейл и тържествено обещаха да се грижат за своите пациенти. Ректорът на университета професор Димитър Райков връчи бакалавърски дипломи на 28 медицински сестри и 18 акушерки. Първенци в двете специалности са Велина Митева и Ана Ангелова.

Сред гостите на церемонията бяха още кметът на Община Сливен Стефан Радев, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът Пепа Чиликова, общински съветници, ръководители на здравни и учебни заведения от Област Сливен, роднини и близки на дипломантите.

Филиал Сливен към МУ-Варна е създаден през 2013 година. Днес се дипломира деветият випуск, който завършва.