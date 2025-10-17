17.10.2025 14:11 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

44 абсолвенти от деветия випуск на Филиал Сливен на Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов“-Варна произнесоха клетвата на Флорънс Найтингейл. 28 медицински сестри и 16 акушерки се дипломираха успешно. Кметът Стефан Радев ги поздрави на тържествената церемония в зала „Сливен“ и им пожела да се развиват в своите професии със сърце и всеотдайност.

„Поздравявам ви за пътя, който сте извървели, за да стигнете дотук. Днешният ден обаче не е финал, той е начало на едно вълнуващо приключение с тези толкова благородни и красиви професии, които сте избрали. Можете да изберете да работите на много места – образованието, което имате, е съвсем конвертируемо. Знайте обаче, че ние ви очакваме и се надяваме повечето от вас да останат тук, в България и Сливен. Надявам се, че условията, които можем да предоставим, ще стават все по-добри и по-конкурентни на тези в Западна Европа. Пожелавам здраве, сили и енергия, за да вървите уверено по пътя, който сте избрали! На добър час!“, каза в приветствието си кметът Радев.

Към дипломантите се обърна и ректорът на медицинския университет във Варна проф. д-р Димитър Райков.

„Да бъдеш медицинска сестра или акушерка е призвание. Това е една благородна мисия, която изисква сила, дух и топлина в сърцето. Доказахте, че тук, в Града под Сините камъни, младите хора знаят какво означава отговорност, съпричастност и човечност“, се обърна към абсолвентите проф. д-р Райков.

Тази година има по един отличник в двете специалности – Велина Митева при медицинските сестри и Ана Ангелова при акушерките. Те получиха парични награди от името на кмета на община Сливен и от ректора на медицинския университет във Варна.

Предметни награди от кмета и от ректора на университета получиха всички абсолвенти.

Поздравление към акушерките и медицинските сестри отправиха и управителят на МБАЛ „Хаджи Димитър“ д-р Пенко Пенков и полк. доц. д-р Васил Кьосев, началник на МБАЛ-Сливен към ВМА-София.

Сред присъстващите бяха също областният управител на Сливен Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, общински съветници, заместник-кметът Пепа Чиликова, цялото академично ръководство на Медицинския университет във Варна, представители на лекарското съсловие от Сливен, преподаватели, бивши и настоящи студенти, родители и приятели.

Със своите изпълнения балетна школа „Пети Па“ и Тодор Иванов от школата за поп и рок изпълнители „Ритъм“ поздравиха абсолвентите и допринесоха за празничното настроение.

Филиалът в Сливен е създаден на 30 януари 2013 г. с решение на Народното събрание. От самото начало на неговата дейност Община Сливен оказва съдействие и подкрепа на учебното заведение, които са в рамките на правомощията и възможностите й.