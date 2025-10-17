17.10.2025 16:11 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 31 минути | 22

Директорът на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" доц. д-р Николай Сираков приветства идеята на кмета на Община Котел, г-н Коста Каранашев, за създаването на първия в България възрожденски летен атракцион по време на официалното му откриване днес. Съчетаването на местна архитектура, история и природа с възможността за семейни активности ще стимулира не само привличането на повече туристи, но и популяризирането на културно-историческото богатство на региона. Именно в това начинание доц. Сираков сподели готовността за съдействие от страна на екипа на музея.