Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Сливен продължава превантивните си дейности в региона. Сред тях традиционно попада и Есенният футболен турнир, който се фокусира към отбори от училища от населените места в община Сливен и град Кермен.

И тази година спортната надпревара се проведе в рамките на няколко дни като част от приоритетната програма на Община Сливен да стимулира децата в обучителния процес и към по-активния и здравословен начин на живот.

Форумът за пореден път бе съпътстван с оспорвани двубои, които откроиха днешните финалисти. Първото място в срещите завоюва отборът на ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Блатец. На второ място останаха ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Камен, следвани от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Тополчане. На четвърто място се класира отборът на ОУ „Черноризец Храбър“ – Крушаре

След изиграния финал на състезанието днес купите, медалите и предметните награди на финалистите връчи заместник-кметът на община Сливен Пепа Чиликова, която е и председател на комисията. От името на кмета Стефан Радев тя поздрави треньорите и децата за усилията, старанието, желанието и отговорността към спортното предизвикателство. Чиликова подчерта, че този турнир през годините се превърна в арена за децата, давайки им възможност да се развиват, да живеят по-активно и да бъдат още по-социални. Тя им пожела да се фокусират на образователния процес и да бъдат пример за връстниците си, да надграждат своите резултати и да постигат нови успехи.

Спортното мероприятие се провежда ежегодно в два формата – пролетен и есенен футболен турнир.

Дванадесетото издание на турнира се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Сливен , с подкрепата на Общината.