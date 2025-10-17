17.10.2025 18:24 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В рамките на престижния Международен фестивал на изкуствата "Магията на вятъра", който се провежда в град Сливен от 14 до 17 октомври, нашите третокласници и четвъртокласници, заедно със своите учители, имаха удоволствието да се потопят в света на театралното изкуство.

Децата гледаха постановката „Маншон, полуобувка и мъхеста брада“ на Младежки театър "Николай Бинев" – гр. София. Представлението предизвика истински възторг сред младата публика със своето вълшебство, хумор и силно въздействие.

Благодарим на организаторите на фестивала за възможността учениците ни да се докоснат до професионалното театрално изкуство и да съпреживеят магията на сцената!