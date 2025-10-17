17.10.2025 18:32 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

По повод Международния ден за борба с трафика на хора - 18 октомври, в училище "Елисавета Багряна" се проведоха превантивно-информационни беседи със седмокласниците, посветени на темата за защита на човешките права и личната безопасност.

Гост на събитието беше г-н Владимир Друмев – секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора, който представи реални примери, актуални данни и практически съвети как учениците да се предпазват от рискови ситуации, както в реалния живот, така и в интернет.

Лекцията предизвика активен интерес и множество въпроси от страна на учениците, които осъзнаха, че трафикът на хора е сериозен проблем, засягащ млади хора по целия свят, и че информираността е най-силното оръжие срещу него.

Инициативата беше част от усилията на училището за формиране на отговорно гражданско поведение и повишаване на чувствителността към социалните проблеми.

Посланието на деня беше ясно: „Бъди информиран, бъди предпазлив, не позволявай да станеш жертва!”