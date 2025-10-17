Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ден на споделения опит – „Нашето Еразъм+ пътешествие”

На 17 октомври в нашето училище се проведе Ден на споделения опит под мотото: „Нашето Еразъм+ пътешествие”, с който тържествено бяха закрити Дните на Еразъм+ в училище.

Събитието започна с кръгла маса на тема: „Влиянието на Еразъм+ върху училището и общността”, на която всички участници споделиха впечатления и обмениха добри практики, натрупани в рамките на участието в програмата. Дискусията показа значимия принос на Еразъм+ за развитието на училището – повишена мотивация, нови идеи и устойчиви партньорства с европейски училища.

Денят завърши с общо хоро и български народни изпълнения, които създадоха празнична атмосфера и подчертаха връзката между българските традиции и европейските ценности.

Така приключиха Дните на Еразъм+, изпълнени с вдъхновение, споделен опит и увереност, че всяко училищно пътешествие по програмата е крачка към по-отворено и модерно образование.

