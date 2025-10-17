Фолклорно междучасие разтанцува ОУ „Елисавета Багряна“

17.10.2025 18:56 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В голямото междучасие днес училищният форум се превърна в истинска фолклорна сцена – зазвучаха народни песни, а учениците от танцов състав „Детелина“ към ОУ „Елисавета Багряна“ изпълниха танц и поведоха народно хоро.

Събитието, посветено на Дните на Еразъм+, събра десетки деца и учители, обединени от любовта към българските традиции и дух.

С много настроение и усмивки участниците доказаха, че фолклорът е жив и продължава да ни свързва – през поколенията, ритмите и песните на България.

Поздравления за прекрасните ни певици Елия и Стелияна от 6. „б“ клас и за талантливите танцьори на г-жа Магдалена Луканова, които предизвикаха истинско вълнение и радост сред всички присъстващи!

ОУ „Елисавета Багряна“ отправя послание да пазим и предаваме българските традиции – защото в тях живее духът на нашия народ!