Честита победа на футболните ни шампиони

17.10.2025 19:03 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

С гордост и възхищение поздравяваме нашите невероятни футболни герои за блестящото им представяне в Ученическите игри!

С много труд, постоянство и истински спортен дух отборът на ОУ „Елисавета Багряна“ извоюва почетното второ място, доказвайки, че упоритостта и отборният дух водят към успеха.

Нашите момчета достигнаха до финала след оспорвана победа над отбора на ОУ „Братя Миладинови“, а в решаващия мач срещу ОУ „Д-р Иван Селимински“ показаха характер, борбеност и истинска любов към играта!

Браво, шампиони! Вие сте гордостта на нашето училище и вдъхновение за всички ваши съученици!