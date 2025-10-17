Сливен, кратки вечерни новини, 17.10.2025 г., петък

17.10.2025 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Сливенската фирма „Биневи“, собственик на любимия градски лунапарк, за пореден път направи благотворителен жест към децата на Сливен - по случай Петковден и Димитровден те дариха безплатни билетчета за всички атракциони на деца и младежи от многодетни семейства от Сливенска епархия, най-вече от енорията на храм „Св. Петка“, както и на деца със специални образователни потребности, участващи в спортния празник „Да спортуваме заедно“ на 18 октомври пред залата на Станка Златева.

На тържествена церемония в зала „Сливен“ 44 абсолвенти от деветия випуск на Филиала на Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов“ – Варна положиха клетвата на Флорънс Найтингейл.

На 16 октомври 2025 г. отбелязахме 86 години от рождението на поетесата Евгения Генова – творец с изключителен принос към българската детска литература и духовния живот на града.

В индустриалната зона на Сливен избухна пожар в автоморга, за чието овладяване работиха седем екипа пожарникари.

Пред сградата на Община Сливен е позиционирана мобилна автоматична станция (МАС) за измерване на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух след възникналия пожар на територията на автоморга „Ен Ди Си“ в града.

Сливен се прости с учителя Илко Иванов, който беше зам.-председател на ДСБ в общината - той си отиде на 66-годишна възраст след кратко боледуване.

Отборът на Основно училище „Св. Климент Охридски“ в село Блатец стана големият победител в тазгодишния Есенен футболен турнир, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Сливен.