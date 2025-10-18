18.10.2025 11:45 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 18 октомври 2025 г., в парк „Юнак“ в Сливен, се проведе спортният празник с кауза „Сливен спортува заедно“, посветен на децата и младежите със специални потребности.

Събитието бе открито с тържествен молебен за здраве, отслужен от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений пред залата по борба „Станка Златева“. В архипастирското си слово владиката подчерта, че истинските увреждания на човека не са телесните, а духовните – злобата, ненавистта и омразата, които рушат Божия образ в нас. Той напомни, че всяко дете е дар от Бога, независимо от своите различия, и благодари на организаторите, преподавателите, доброволците и родителите за тяхната грижа и любов.

На празненството присъстваха кметът на града г-н Стефан Радев, обществени дейци, педагози, спортисти и десетки граждани, дошли да подкрепят децата и техните семейства.

Празникът събра и именитите български спортисти Ружди Ружди, Емона Иванова и Станка Златева, които се превърнаха във вдъхновители за младите участници. Те споделиха своите житейски и спортни истории и демонстрираха уменията си пред децата, като ги окуражиха никога да не се предават.

В програмата взеха участие спортен клуб по джудо „Хаджи Димитър“, клуб по борба „Станка Златева“, клуб по акробатика „Стефан Данчев“, както и млади спортисти, които се включиха в състезания и демонстрации по футбол, баскетбол, бадминтон, бокс, тенис на маса, сид-волейбол и други дисциплини.

Организатор на празника бе отбор „Смелите делфини“ към клуб по плуване „Сливен 2002“ с подкрепата на Община Сливен, Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, преподаватели, студенти и доброволци.

Събитието се превърна в истински празник на човешкия дух, в който се срещнаха силата на вярата, спортът и любовта към ближния.

