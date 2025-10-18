18.10.2025 13:55 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В Сливен днес за първи път се провежда спортен празник, който се фокусира върху деца и младежи със специални образователни потребности. Той е под надслов „Сливен спортува ЗАЕДНО“ и има за цел да напомни, че спортът е за всички, че не познава граници, не поставя етикети и не дели. Мисия, която свързва, изгражда и вдъхновява - не търси победители, а дава възможност за споделена радост от движението, от играта, от общуването и спорта. Да покаже, че когато хората спортуват заедно, създават по-добро общество, защото добротата е избор.

Инициативата привлече в Сливен световния и двукратен параолимпийски шампион Ружди Ружди, параолимпийската бадминтонистка Емона Иванова, народни представители от сливенски избирателен район, спортни величия на България, преподаватели от Националната спортна академия, родители, деца и приятели на спорта.

Официалното откриване се състоя в района на парк „Юнак“. Гостите и участниците поздрави кметът Стефан Радев, който подчерта, че всички институции, които имат отношение към социалните услуги и конкретно към децата и младежите в неравностойно положение в страната, винаги ще бъдат длъжници към тях и семействата им. Това, според градоначалника, е важно по отношение на оказване на нужното разбиране и подкрепа относно адекватното решение в социалната сфера.

„Това е истински празник и той се откроява в очите на всички наши участници. Вие вече сте победители, борейки се с предизвикателствата пред вас и въпреки това успявате да вървите и да се развивате. Истинските шампиони са вашите родители и близки, хората, които винаги са до вас. Огромна благодарност към всички тези хора! Днес е време да спортуваме, да празнуваме! На добър час!“, пожела Радев.

Своята благословия към всички отправи сливенският митрополит Арсений, който от името на цялото духовенство изрази любов и съпричастност. Към децата, младежите и техните семейства, включили се в празника, владиката се обърна с благодарност. „Вие ни вдъхновявате с вашия пример за себежертва, отдаденост и любов!“. Арсений връчи подаръци на всички участници в спортната проява.

За нелекия път, за силата на духа и волята споделиха на откриването параолимпийският шампион Ружди Ружди и сребърната медалистка по парабадминтон от европейското първенство в Истанбул Емона Иванова.

Благодарност към Община Сливен в лицето на кмета Стефан Радев, които от години подкрепят безрезервно спорта в Сливен, отправи и председателят на Българската федерация по борба – Станка Златева. Тя е бивша българска състезателка по борба. Носителка на два сребърни олимпийски медала, петкратна световна и шесткратна европейска шампионка. Първата българка, участничка на олимпийските игри в женската борба и първата българска световна шампионка по борба и настоящ треньор на един от клубовете по борба в Сливен.

Признателност и удовлетворение от всички инициативи, фокусирани към децата и младежите в неравностойно положение, изрази двигателят на днешното събитие – Веселина Казакова. Тя благодари за подкрепата на Общината и за усилията на всички деятели, участващи в каузата.

Организатор на пилотното издание на спортния празник е отбор „Смелите делфини“ към клуб по плуване „Сливен - 2002“, с подкрепата на Община Сливен, доброволци, преподаватели и студенти от Национална спортна академия „Васил Левски“.