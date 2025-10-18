В Сливен се провежда изложение на животновъди от цялата страна

18.10.2025 14:18 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В Сливен се провежда едно от най-мащабните събития в животновъдния сектор – „Ден на българския производител 2025“. Поздравление към организаторите и участниците отправи кметът Стефан Радев. Той изрази радостта си, че градът отново е отправна точка, на която производители и преработватели имат възможност да покажат своите продукти и постижения.

„Сливен отново е столица на животновъдството в България, а вече и на българските производители. Едно мероприятие, което нашите съграждани очакват с голямо нетърпение и интерес. Щастлив съм, че се радва и на много посещения от цялата страна. В нашия район са едни от големите животновъдни производители в България. Надявам се техният бизнес да продължава да преуспява. Още хора да продължават да се занимават с това толкова трудно начинание. Ние, като Община, като ръководство, да успяваме да намираме начините да продължаваме да помагаме на животновъдите в България“, каза кметът Радев.

Той връчи отличия на кучета-призьори от породата българско овчарско куче и техните стопани, участвали в различни състезания и изложения през годината.

На изложението присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, народните представители Десислава Танева и Хюсеин Хафъзов, представители от аграрния и земеделския сектор.

На събитието среща си дадоха животновъди и производители от цялата страна, които представиха разнообразие от класни български животни: говеда от млечни, месодайни и автохтонни породи, биволи, престижни селекции в коневъдството и породисти кучета. Бяха показани и продукти – родно производство.

Изложението се организира от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, със съдействието на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.