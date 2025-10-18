Сливен, кратки вечерни новини, 18.10.2025 г., събота

18.10.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

В Сливен се провежда националното изложение „Ден на българския производител 2025“ – едно от най-големите събития в животновъдния сектор у нас.

В Сливен днес се проведе първото издание на спортния празник „Сливен спортува ЗАЕДНО“, насочен към деца и младежи със специални образователни потребности.

Днес по обяд в Сливен бе дадено началото на фолклорния фестивал „Приятелство чрез танца“.

Областният управител Чавдар Божурски присъства на тържествената церемония по дипломирането на Випуск 2025 на Филиала на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в Сливен.

В Сливен се провежда поредното издание на фермерския пазар за местни производители.

На 18 октомври 2025 г. в Сливен бе представена втората част на Алманах II „Ние, медиците“ – дело на доц. д-р Мария Тодорова и доц. д-р Иван Трифонов.

Общински съветници и младежи от ГЕРБ-Сливен обновиха и боядисаха кътове за отдих в квартал „Стоян Заимов“.