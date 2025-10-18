18.10.2025 15:52 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В Града под Сините камъни днес състезатели от клубове от страната и чужбина мерят сили в два спортни турнира. Единият е по борба и е международен. Вторият е лекоатлетически и е посветен на атлетическата легенда от Сливен – Михаил Желев.

В зала „Васил Левски“ Международният турнир по борба посрещна над 100 участници, сред които чуждестранни спортисти от Германия, Гърция и Турция и клубни състезатели от България. В състезанието участват кадети във възрастова група 16-17 години. В знак на благодарност за подкрепата и съдействието в тренировъчния процес и осигурената материална база, ръководството на сливенския армейски клуб по борба, връчи благодарствен плакет на кмета Стефан Радев. От името на градоначалника отличието прие общинският експерт по спортните дейности и дългогодишен лекоатлет Силвия Никова. Тя благодари за оказаната чест и пожела успех на участниците и техните треньори. Никова посети и спортната надпревара по лека атлетика „Михаил Желев“. Турнирът-мемориал, който се провежда в покритата лекоатлетическа писта, носеща името на Михаил Желев, се инициира за четвърта година. В него участват над 80 състезатели от цялата страна - юноши и девойки до 16 и под 18-годишна възраст. Те ще мерят сили в няколко дисциплини – 60 м гладко бягане, 800 м, скок дължина и тласкане гюле.

Международният турнир по борба се организира от Армейски клуб по борба „Стоте войводи“. Лекоатлетическата надпревара се организира от клуба по лека атлетика „Михаил Желев“.

Спортните форуми протичат с подкрепата на Община Сливен и местни спонсори.