Виждали ли сте как щрауси излизат сутрин от спалните помещения с тичане и въртене, танцуват в кръг, на пръсти, с разтворени криле? Истинска щраусова феерия!

Знаете ли, че щраусите са любопитни, симпатични, забавни и физически издържливи животни, които идват от Африка? Могат да не пият вода до 10 дни, хранят се с 1.5 килограма зърно, нямат сензори за болка.

Това научиха учениците от три клуба -“Живата природа“, ”Математика за всеки“ и “Родна реч омайна, сладка“ при посещението си на ферма за щрауси - град Казанлък.

Децата получиха подарък от фермера - черупка от щраусово яйце, което ще изложат в Стем кабинета.

После се отправиха към зоологическата градина в Стара Загора, за видят как оцеляват екзотични животни в градска среда.

Съботният ден се превърна в безкраен празник за всички!