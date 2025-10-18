В Сливен се провежда XII Национален фестивал на източноправославната църковна музика

18.10.2025 18:16 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

За дванадесети път ангелогласни певци от страната и чужбина си дадоха среща на фестивала на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов – Сливенец“. Хористите изпълниха сливенския храм „Света Богородица“, където се провежда двудневното събитие. Сред гостите на откриването беше и заместник-кметът Пепа Чиликова, която поздрави организаторите и участниците от името на сливенския градоначалник Стефан Радев.

„Щастлив съм, че в Сливен отново ще звучат ангелогласни песнопения, които ще докоснат сърцата и ще усилят вярата у хората, забързани в своето ежедневие! На всички участници пожелавам приятни мигове в нашия прекрасен Сливен! Бъдете здрави, щастливи и вдъхновени!“, пише в поздравлението кметът Радев.

Националният фестивал на източноправославната църковна музика беше открит от сливенския митрополит Арсений.

В събитието участват сливенският смесен хор „Добри Чинтулов“ при НЧ „Зора – 1860“ с диригент Георгиос Филаделфвес, пловдивският смесен хор при храм „Света Петка“, смесен хор „Ave Musica” от София, смесен хор „Проф. Венета Вичева“ от Шумен, академичен камерен хор „Гаудемус“ от Пловдив, смесен хор „Бургас“ и хор за византийска музика „Антон Пан“ от Букурещ, Румъния.

Всички състави получават подаръци плакети за своето участие.

Фестивалът носи името на музикотворецът, направил крачка в българската църковно певческа практика – роденият в Сливен Николай Триандафилов – Сливенец. През 1847 година той издава първите църковно-певчески сборници на църковнославянски език, които заменят използвания дотогава в богослужението старогръцки език. Идеята за фестивала е на маестро Методий Григоров.

Събитието се организира от Сливенска митрополия, Община Сливен и Народно Читалище „Зора 1860“ и е под патронажа на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Фестивалът е част от програмата на Общината по повод празника на града – Димитровден.