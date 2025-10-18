18.10.2025 19:58 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 18 октомври 2025 г. в Сливен бе открито дванадесетото издание на Националния фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов Сливенец“.

Старопрестолният град отново се превърна в център на духовност, молитвеност и красота, където под сводовете на храм „Св. Богородица“ прозвучаха възвишените мелодии на византийската и славянска литургични традиции.

Фестивалът, посветен на паметта на големия диригент и изследовател на православната музика Николай Триандафилов, се утвърди като най-престижната национална сцена за църковни хорове и певчески състави. В тазгодишното издание участват хорове от България и Румъния – от София, Пловдив, Ловеч, Сливен и други градове. Всеки състав внася свой неповторим облик в празника на духовната музика, съчетавайки традиция и живо вдъхновение.

Събитието се провежда под патронажа на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, който в словото си на откриването благодари на организаторите и участниците, подчертавайки, че фестивалът е живо свидетелство за духовното и културното наследство на България.

Особена признателност бе изразена към кмета на Сливен г-н Стефан Радев и към г-н Минко Стефанов за тяхната подкрепа и съдействие. Сред гостите на откриването присъстваха представители на местната власт, културни институции и множество граждани, които с вдъхновение посрещнаха началото на този духовен празник. Заместник-кметът г-жа Чиликова прочете поздравителен адрес от името на кмета Радев.

Фестивалът ще продължи и на 19 октомври – в деня на св. Йоан Рилски, небесния покровител на България, когато ще се състои тържественото закриване и награждаването на участниците.

