Поздравление на областния управител Чавдар Божурски по случай Деня на българския лекар

Уважаеми лекари от област Сливен,

На 19 октомври честваме най-великия български светец Иван Рилски. Днес е и Денят на българския лекар.

Поднасям най-сърдечни поздравления по случай празника на всички представители на лекарската професия.

Вашата всекидневна борба за здравето и живота на хората заслужава огромно уважение. Надявам се да го получавате и усещате все по-често от своите пациенти, защото Вие сте достойни за всеки добър жест и мила дума.

Приемете моите и на жителите на област Сливен дълбоки благодарности и нашата чисто човешка признателност за хуманната Ви мисия и неуморния труд.

Пожелавам здраве, щастие и много лични и професионални успехи на Вас и на Вашите семейства. Нека свети Иван Рилски да продължи да Ви пази и закриля!

Честит празник!

С уважение: Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен