Поздравление на областния управител Чавдар Божурски по случай Деня на българския лекар

Уважаеми лекари от област Сливен,
На 19 октомври честваме най-великия български светец Иван Рилски. Днес е и Денят на българския лекар.
Поднасям най-сърдечни поздравления по случай празника на всички представители на лекарската професия.
Вашата всекидневна борба за здравето и живота на хората заслужава огромно уважение. Надявам се да го получавате и усещате все по-често от своите пациенти, защото Вие сте достойни за всеки добър жест и мила дума.
Приемете моите и на жителите на област Сливен дълбоки благодарности и нашата чисто човешка признателност за хуманната Ви мисия и неуморния труд.
Пожелавам здраве, щастие и много лични и професионални успехи на Вас и на Вашите семейства. Нека свети Иван Рилски да продължи да Ви пази и закриля!
Честит празник!
С уважение: Чавдар Божурски
Областен управител на област Сливен