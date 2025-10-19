19.10.2025 07:20 , Връзки с обществеността

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен

Д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен и председател на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, поздравява колегите си по повод 19 октомври – Деня на българския лекар.

"Уважаеми колеги,

На днешния ден – 19 октомври, когато честваме паметта на свети Иван Рилски Чудотворец – небесния закрилник на българските лекари, приемете моите най-сърдечни поздрави по случай Деня на българския лекар!

Този ден е повод да изразим признателност към всеки един от вас – за професионализма, отговорността и човечността, с които ежедневно отстоявате най-високата мисия на нашето призвание – да пазим живота и здравето на хората.

Трудът на лекаря е безценен. Той изисква не само знания и умения, но и огромно сърце, морал и отдаденост.

Благодаря ви за всекидневните усилия, за куража в трудните моменти и за вярата, че можем да бъдем опора на хората, когато те най-много имат нужда от нас.

Пожелавам ви здраве, сили, професионални успехи и лично щастие!

Нека не угасва пламъкът на човечността и любовта към професията, която сме избрали!

Честит празник, уважаеми колеги!"