Храмовия празник на църквата „Св. Йоан Рилски Чудотворец“ в Бургас

19.10.2025 15:16 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 19

На 19 октомври 2025 г., когато Светата Църква чества паметта на преподобни Йоан Рилски Чудотворец – небесния покровител на българския народ, в посветения на светеца храм в град Бургас бе отслужена тържествена Архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение със ставрофорен иконом Николай Димитров, старши епархийски съветник и председател на храма, ставрофорен иконом Петър Василев, ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев, иконом Димо Вълчев, иконом д-р Стилиян Кунев, свещеник Симон Димитров, свещеник Антоний Франгин, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията по време на утренята и Божествената св. Литургия бяха огласени от иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, г-н Александър Учиков и храмови псалти, които с благоговение украсиха богослужението.

В архипастирското си слово Негово Високопреосвещенство Митрополит Арсений изтъкна, че молитвата е първото и най-съществено дело на св. Йоан Рилски, чрез което той се е уподобил на Христос и е станал жив свидетел на Божията благодат. Владиката припомни, че благодатта на Светия Дух е една и съща – и за монасите, и за миряните, защото Църквата е едно тяло, в което всеки участва в светостта според своето звание и подвиг.

На празничното богослужение присъстваха множество вярващи, сред които деца, ученици и студенти от Бургаския университет, дошли да почетат паметта на своя небесен покровител и да получат архипастирско благословение.

Празникът завърши с многолетствие и братско споделяне на духовна радост в чест на великия подвижник и закрилник на българския народ – преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

