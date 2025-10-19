Сливен, кратки вечерни новини, 19.10.2025 г., неделя

19.10.2025 16:11 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Хор за византийска музика „Антон Пан“ от Румъния закри тазгодишното издание на Националния фестивал на източноправославната църковна музика в Сливен.

В Сливен се провежда едно от най-мащабните събития в животновъдния сектор – „Ден на българския производител 2025“.

44 абсолвенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Филиал Сливен на Медицински университет – Варна получиха дипломите си на тържествена церемония.

В Сливен официално беше открит новият строителен хипермаркет MASTERHAUS — шестият обект от веригата, собственост на семейната фирма Бошнаков ЕООД.

В зала „Васил Левски“ над 100 състезатели от България, Германия, Гърция и Турция се включиха в Международния турнир по борба за кадети на възраст 16–17 години.

Четвъртото издание на лекоатлетическия мемориал „Михаил Желев“ в едноименната покрита писта се проведе в Сливен.

Златните спортисти на България Ружди Ружди, Емона Иванова и Станка Златева влязоха в ролята на вдъхновители на децата и младежите със специални потребности по време на спортния празник с кауза - „Сливен спортува ЗАЕДНО“.