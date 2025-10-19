Молебен за Деня на българския лекар в храм „Св. Йоан Рилски“ – Бургас

19.10.2025 20:57 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 19 октомври 2025 г., в деня, когато Църквата почита паметта на преподобни Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител на българския народ, в храм „Св. Йоан Рилски“ в гр. Бургас бе отслужен тържествен молебен по случай Деня на българския лекар.

Молебена отслужи Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с духовенството на града. В края на службата владиката отправи слово, в което поздрави лекарите от Бургас и цялата страна, като им благопожела здраве, мъдрост и сили в тяхното благородно служение.

На присъстващите лекари и медицински специалисти бе подарена икона на свети Лука Войно-Ясенецки – архиепископ Симферополски и Кримски, небесен покровител на лекарите, както и книга, посветена на живота и делото на светеца.

Денят на българския лекар се отбелязва от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избира св. Йоан Рилски за покровител на медицинското съсловие.

