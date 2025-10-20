20.10.2025 10:19 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Учениците от нашето училище преживяха едно истинско приключение из българската история и култура в рамките на Национална програма „България – образователни маршрути“.

Пътуването ги отведе по следите на славното ни минало – от крепостните стени на величествения Царевец, през мистичната пещера „Бачо Киро“, до възрожденските съкровища на Трявна – Даскаловата къща и Старото школо. На всяка спирка ги очакваше не просто урок, а живо преживяване – докосване до духа, смелостта и творчеството на българите през вековете.

Пътуването беше едновременно вълнуващо и познавателно – с много впечатления, нови знания и споделени усмивки.