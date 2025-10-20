Сливен. Новини от източника. Последни новини

„ИСТОРИЯ, ПРИРОДА И ВДЪХНОВЕНИЕ – НАШИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МАРШРУТ“

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 20 минути | 0

Снимка 1

Учениците от нашето училище преживяха едно истинско приключение из българската история и култура в рамките на Национална програма „България – образователни маршрути“.

Пътуването ги отведе по следите на славното ни минало – от крепостните стени на величествения Царевец, през мистичната пещера „Бачо Киро“, до възрожденските съкровища на Трявна – Даскаловата къща и Старото школо. На всяка спирка ги очакваше не просто урок, а живо преживяване – докосване до духа, смелостта и творчеството на българите през вековете.

Пътуването беше едновременно вълнуващо и познавателно – с много впечатления, нови знания и споделени усмивки.

Снимки

Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6

Реклама