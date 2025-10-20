20.10.2025 13:45 , Калина Янева (ВиК Сливен)

Уважаеми жители на квартал „Речица“,

От 20.10.2025 до 31.10.2025 , ще се изпълняват дейности по присъединяване на имотите към новоизградената канализационна мрежа, по чиито улици преминава кабел от електроразпределителната мрежа 20 кV., както следва:

- Ул. „Матей Преображенски“ (имотите в източната страна на улицата), в участъка между ул. „Георги Обретенов“ и ул. „Петко Напетов“;

- Ул. „Тодор Асенов“

За целта е необходимо, гражданите от засегнатите участъци да осигурят достъп до имота си в указания период, в който ще се изпълняват дейностите по присъединяване.

С уважение,

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД