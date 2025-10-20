20.10.2025 14:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 50

Въвеждането на новия механизъм за изчисление на таксата за битови отпадъци е план „Б“ за Община Сливен и нейното ръководство. Пред журналисти днес кметът Стефан Радев обясни, че новата методика трябва да бъде отложена, защото крие много рискове.

„Според Закона за местните данъци и такси налогът вече няма да се определя с помощта на данъчната оценка като данъчна основа на даден имот. Дефинирани са три варианта: брой ползватели на съответния имот; количество отпадъци от съответния имот, включително чрез измерване на торби, които ще се продават от Общината или чрез измерване на количество отпадъци през обем на съдовете за сметоизвозване“, обясни Радев.

По думите му това, че една отработена с годините система за определяне размера на таксата се отменя и на нейно място се въвежда нещо, което е „меко казано, трудно за прилагане, контрол, изчисление, крие сериозни рискове“.

„Досега имаше механизъм, ако една община не приеме план-сметката си до края на годината за следващата година, остава размерът на такса-смет, какъвто е бил през предходната. С новия Закон, ако дадена община не приеме някоя от новите основи, за следващата година ще има нула такса смет. От това произтичат рискове да не може да събира един от най-значимите си приходоизточници, а с това да не може и да извършва една от основните си дейности – сметопочистване, сметоизвозване, третиране на отпадъци и тяхното депониране“, добави кметът.

Поради тази причина и в РАО „Тракия“, и в НСОРБ настояват да остане досегашната методика за определяне на този вид такса.

„Вярвам, досега съм работил в тази посока и продължавам да полагам усилия този нов механизъм на изчисление да бъде отложен. Ако не бъде, сме се подготвили така че дори в последния момент да внесем изменение в наредбата, да не компрометираме цялостната дейност по сметосъбирането за следващата година. От тези основи, които са предложени в Закона, предлагаме единствената по-реалистична за прилагане – „ползвателят плаща““.

Според тази наредба размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице ще се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците. Ключов момент за определянето на размера на такса за битови отпадъци ще бъде броят на ползвателите в едно домакинство, когато се отнася за физическите лица и брой ползватели, а именно – работници/служители в дадено предприятие при юридическите лица, както и обстоятелства, касаещи извършваната търговска дейност.

Стефан Радев заяви, че Наредбата е качена за обсъждане, но Общината я приема като план „Б“. Въпреки това, всеки който има предложения или становище, може да го входира в Общината.

Кметът заяви, че е поставил този въпрос и пред финансовия министър, като е получил уверение, че се търсят варианти за отлагане на новия механизъм.