Сливен се готви за празничния Димитровден

Програмата на Общината за Димитровден – празника на Сливен, ще предложи през настоящата седмица поредица от събития на жителите и гости на града. Всеки един от оставащите дни до празника на Града под Сините камъни ще поставя разнообразни акценти на проявите, които са подбирани за различни по възраст и вкус аудитории. За поредна година ще бъдат отличени победителите и участници в традиционния ученически конкурс за рисунка „Аз и моят град“. Награждаването ще се състои на 21 октомври, от 11 ч. в къща „Миркович“.

Концертът с детски песни на известната българска певица Петя Буюклиева ще се състои на 22 октомври, сряда от 10.30 ч. в зала „Сливен“. Събитието е посветено на малчуганите от детските градини и в него ще се включат балет „Барби“ при сливенския Военен клуб.

Поредното издание на ученическия турнир за Купата на кмета ще протече на 22 и 23 октомври. Награждаването на участниците в отделните видове спорт е предвидено за 23 октомври от 16 ч. в спортна зала „Васил Левски“.

През същия ден от 12.30 ч. в зала „Зора“, ще се състои викторина по повод 165 години Народно читалище „Зора – 1860“. В нея ще участват ученици от природо-математическата и хуманитарната гимназии.

Тържественото димитровденско заседание на Общински съвет – Сливен ще се състои на 24 октомври от 11 ч. в зала „Сливен“. Във фоайето на залата от 12 ч. ще бъде открита фотографска изложба под надслов „Паметта на светлината“.

Празничният петък продължава с концерт на сливенския Военен духов оркестър и приятели.

Наградите на Община Сливен за 2025 година ще бъдат връчени на церемония в зала „Сливен“. Началото е от 18 ч.

Вечерта ще завърши с концерт на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“. Той ще започне от 19 ч.

Международният планински маратон „Хайдушки пътеки“ ще се състои на 25 октомври, събота. Той ще протече по предварително уточнен маршрут в Природен парк „Сините камъни“. Награждаването се очаква да бъде между 16.30 и 17 ч.

През съботния ден от 10 ч. в къща-музей „Добри Чинтулов“ ще започне ритуалът по вписване на носителя на наградата „Добри Чинтулов“ в паметната лауреатска книга. Тази година носителят на приза е художникът Велин Динев.

Концертът на сливенските фолклорни групи ще започне от 11 ч. на откритата сцена на пл. „Хаджи Димитър“.

Съботната вечер гражданите и гости на Сливен ги очакват още два концерта. Единият е съвместен и в него ще участват ученици от музикалното училище от Гера, Германия и музиканти от проекта „Музиката вместо улицата“. Проявата ще се състои в зала „Сливен“ от 18 ч. Входът е свободен. Вторият концерт ще започне от 19 ч. на откритата сцена на централния градски площад. На нея ще се качат популярни на публиката български изпълнители.

Празничният дух в града в съботната вечер ще бъде подсилен от присъствието на колоритното артистично шоу на театър „Файъртър“, което ще премине по Главната улица и ще стигне до площада пред сградата на Общината.

Навръх Димитровден, 26 октомври, света литургия в храм „Свети Димитър“ ще ознаменува църковния и народен празник в почит на Свети великомъченик Димитър Солунски и ден на сливенци. Службата ще започне от 8.30 ч.

Тържествената общоградска церемония ще започне от 11.30 ч. на пл. „Хаджи Димитър“. След нея от 13 ч. на откритата сцена ще се качат артистите от сливенския Ансамбъл за народни песни и танци и от Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград.

Програмата за деня предвижда откриване на Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен`2025. На нея ще бъде връчен и призът „Сирак Скитник“. Началото е от 18 ч. във фоайето на Драматичен театър „Стефан Киров“.

Вечерта продължава с концерт на открито от 19 ч. на пл. „Хаджи Димитър“. Там, с празнични фойерверки от 21 ч., ще завършат честванията за Димитровден.